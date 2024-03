Fiorentina, Ranieri sempre più leader: da Paredes a Bonaventura, ne ha per tutti

Ranieri, i precedenti con Vlahovic e Paredes

Il suo carattere poco incline alla mediazione era uscito la scorsa stagione in un duello (non solo verbale) acceso con Vlahovic; anche lo scorso dicembre, quando all'Olimpico si era preso la libertà di zittire un campione del mondo come Paredes, dandogli del "miracolato", era venuto fuori questo lato del carattere del calciatore. Un espediente utilizzato per innervosire gli avversari ma anche per tenere alta la concentrazione dei compagni: prima di Budapest era successo anche contro l'Udinese, quando il difensore aveva urlato contro Ikoné per un mancato movimento del compagno. La parlantina in campo di Ranieri è sicuramente sinonimo di fiducia nei propri mezzi, anche se a volte appare un po’ scomoda e crea imbarazzi.