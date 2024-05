Infortunio Sottil, stagione finita: lo sfogo social dopo Fiorentina-Bruges

Prima il gol dopo 5 minuti e poi l'infortunio all'inizio del secondo tempo: partita agrodolce quella tra Fiorentina e Bruges per Riccardo Sottil . Una frattura alla spalla non gli permetterà di concludere la stagione e l'ala viola si è sfogato sui social.

Sottil, il messaggio dopo l'infortunio

Questo il suo messaggio scritto su Instagram: "Vivo per questi momenti, li ho sempre sognati, che serata fantastica, purtroppo per queste ultime partite non potrò essere presente e questo mi provoca un enorme vuoto dentro. Fortunatamente il recupero sarà veloce e poi sarò di nuovo pronto a rivivere momenti così. Per me sarà un’ulteriore rinascita. Adesso ci aspetta il secondo round per provare a fare qualcosa di magico. Grazie a tutti dei messaggi, un abbraccio".

Fiorentina, il bollettino medico sulle condizioni di Sottil

Poco dopo l'infortunio, la Fiorentina aveva diramato il bollettino medico dell'infortunio di Sottil: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Riccardo Sottil, nel corso della partita di oggi, ha riportato una frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra".