Osvaldo scatenato per la Fiorentina: la dedica dal Franchi esalta i tifosi

Osvaldo sempre vicino alla Fiorentina . L'ex attaccante dei viola, dopo essere stato sulle tribune del Franchi durante la vittoria casalinga contro il Sassuolo , continua a portare fortuna alla squadra di Italiano. Infatti l'italo-argentino era allo stadio di Firenze anche per la semifinale d'andata di Conference League contro il Bruges .

Osvaldo al Franchi per Fiorentina-Bruges

Con Osvaldo in tribuna, la Fiorentina vince sempre, ed ecco che Nzola regala il successo ai viola. Nelle storie di Instagram l'ex attaccante ha pubblicato due video emozionanti del Franchi pochi minuti prima l'inizio della partita, tra cui la coreografia della Fiesole con torce e fumogeni. Nella scorsa settimana l'ex attaccante era stato ospite anche al Viola Park durante la partita tra la Fiorentina e l'Inter Primavera. Dopo lo sfogo sui social che ha commosso tutto il mondo, Osvaldo era tornato anche all'Olimpico di Roma per la partita contro il Bologna. Occasione per riabbracciare i suoi amici Daniele De Rossi, Paulo Dybala e Leandro Paredes.