Italiano polemico: “Secondo gol del Verona da annullare”

Post partita caldissimo al termine di Verona-Fiorentina , partita terminata sul punteggio di 2-1 in favore dell'Hellas di Marco Baroni. In conferenza stampa , è apparso piuttosto contrariato Vincenzo Italiano , tecnico della viola che non ha gradito la decisione della squadra arbitrale in occasione del secondo gol realizzato dalla formazione gialloblù.

Italiano dopo Verona-Fiorentina: "Secondo gol da annullare, fallo di mano di Lazovic"

Fiorentina ko al "Bentegodi" di Verona, a pochi giorni dalla semifinale di ritorno di Europa League contro il Club Brugge. Nella consueta conferenza stampa post partita, Vincenzo Italiano ha criticato la decisione del direttore di gara e della sala Var sul gol del definitivo 2-1 dell'Hellas, per un fallo di mano di Lazovic non segnalato prima della rete di Noslin: "È uno sport di errori, meno ne fai meno problemi hai, il primo goal lo regaliamo, sul secondo goal c'è un fallo di mano di Lazovic quindi il goal è da annullare. Abbiamo colpito l'ennesimo palo, poi nel secondo tempo non abbiamo creato tantissimo anche per il caldo e per il Verona che non ti fa giocare benissimo. Nelle ultime due gare abbiamo regalato qualche goal di troppo".