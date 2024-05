Fiorentina, tanta Europa in due gare

A maggior ragione la Fiorentina può sperare nella qualificazione anticipata alle coppe internazionali. Un’altra modalità di accesso verrebbe assicurata dalla vittoria in finale di Conference League : in quel caso si aprirebbero addirittura le porte dell’Europa League, un torneo a cui i toscani parteciparono per l’ultima volta il 23 febbraio 2017. Ritorno dei sedicesimi di finale, Fiorentina-Borussia Moenchengladbach. Il risultato di 2-4, in virtù dell’1-0 ottenuto dai viola una settimana prima all’andata, non bastò alla squadra di Paulo Sousa per eliminare i tedeschi. A nulla servirono le reti di Nikola Kalinic e Borja Valero. Quella sera si chiuse, temporaneamente, il cammino europeo della Fiorentina, seguìto da stagioni tribolate e carenti di soddisfazioni.

Dimensione internazionale della Fiorentina

Oggi però la musica è cambiata, il club di Rocco Commisso gode di un’ottima considerazione fuori dai confini italiani. Per la seconda volta consecutiva rappresenta l’Italia in una finale europea che, in caso di vittoria viola, resterebbe al primo posto nel ranking Uefa stagionale. Lo stesso in cui la Fiorentina figura quarantanovesima, dopo essere partita nel 2023 dall’ottantesimo posto. Una scalata di trentuno posizioni. Un motivo di orgoglio, tanto più nella consapevolezza di poter centrare nuovamente quell’Europa League che significherebbe un ulteriore salto di qualità per una squadra cresciuta e che non intende perdere per nulla al mondo quello status di realtà stabilmente in corsa per le coppe internazionali.