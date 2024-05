Pupo scatenato sui social: canta per la Fiorentina prima della finale

FIRENZE - "Forza Viola, siamo tutti con te questa sera", dice Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Nato a Laterina, in Toscana, in provincia di Arezzo, da buon tifoso della Fiorentina il noto cantante stempera la tensione per la finale di Conference League contro l'Olympiacos postando sui social un video mentre suona la chitarra e canta "Firenze Santa Maria Novella", pezzo suo del 1991.