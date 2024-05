Fiorentina, Cattivissima me: come spezzare la maledizione

La Fiorentina non ha più lacrime. Prima o poi finiscono anche quelle. La seconda delusione nell’arco di due stagioni europee ha infranto il sogno di un popolo che sentiva di meritare una riscossa . Per la legge dei grandi numeri. Per senso di giustizia nei confronti di tutto quello che i tifosi hanno sofferto quest’anno, e non solo. E invece Firenze oggi si sveglia di nuovo con gli occhi stropicciati e la routine di tutti i giorni, invece che con la necessità di accogliere una squadra reduce da un trionfo.

Cercare una colpa è inutile, pensa qualcuno. No: cercare la colpa può aiutare a distrarsi, pensano altri. Aiuta anche a programmare un futuro che ribalti il presente e il passato recente. E allora di chi sono queste colpe? L’arbitro e il Var, che non vedono un fallo evidente . Una stagione lunghissima, che ha portato la squadra a chiudere col fiatone. Ma c’è un elemento che a nessuno sfugge, qualcosa che manca da tempo alla Fiorentina, quel passo decisivo verso la visione di una coppa alzata in mezzo a centinaia di coriandoli: la cattiveria . Sportiva, si intende. Ranieri si fa anticipare, nonostante sia freschissimo. In più, in una partita non giocata bene, la Viola ha diverse palle gol per indirizzare il match. Ma gli attaccanti (tutti) vanno sempre molli, incerti: d’attitudine e di tecnica.

Alla ricerca del gol

Soprattutto lì, in quel reparto, la Fiorentina può migliorare di brutto. Deve diventare Cattivissima me, prendendo spunto dal titolo di un film, se vuole trasformare le belle stagioni in stagioni da festeggiare. Né Nzola, né Belotti, né Kouame, né Beltran hanno il killer instinct davanti alla porta. Tanto per fare qualche esempio. Kouame: 37 presenze e 2 gol, Ikoné: 42 presenze e 5 gol, Beltran: 50 presenze e 10 gol, Nzola: 47 presenze e 7 gol, Belotti: 45 presenze e 8 gol (comprese le partite con la Roma). Il calcio è un gioco semplice: se non segni, non vinci. Differentemente da altre caratteristiche, questa si può comprare. Il mercato può e deve portarla. In attacco, in mezzo al campo, in difesa, ovunque, magari anche in panchina. Serve qualcuno che al momento giusto, incida davvero. Uno che al 115’ anticipi di cattiveria il difensore e trasformi l’ansia e le lacrime in un trofeo da mettere in bacheca. E, finalmente, colori di viola le notti di fine stagione.