Palladino diretta presentazione Fiorentina: conferenza dal Viola Park LIVE

A Firenze inizia l'era Palladino . Tutto pronto al Viola Park : dopo le prime parole il giorno dell'annuncio , il tecnico ex Monza si presenta ufficialmente come nuovo allenatore della Fiorentina raccogliendo la pesante eredità di Vincenzo Italiano . Segui la conferenza stampa in diretta.

Palladino sui giovani della Fiorentina

"Martinelli, Lucchesi, Bianco, Amatucci, Di Stefano? Ho chiamato anche loro, io credo molto nei giovani, sono fondamentali per il calcio italiano. Ho parlato anche con Galloppa, siamo molto amici e mi sono fatto raccontare tutto perché devo sapere tutto, aspetto tecnico ma anche umano. Li porteremo in ritiro e poi vedremo con la società".

Palladino su Firenze e i tifosi

"Mi hanno parlato solo bene del tifoso fiorentino. Quando sono arrivato alla stazione nessuno sapeva nulla e già c'erano tanti ad aspettarmi e questo fa capire la passione. Entro in taxi e il tassista mi chiede la foto... È fantastico e stimolante, avere responsabilità è bello, ti permette di lavorare meglio. Io ci metto tanta passione e tanto amore".

Palladino su Nico Gonzalez

"Nico Gonzalez? Lo conosco bene perché quando ci giocavo contro era davvero difficile fermarlo. È un top player, è motivato, carico, è un ragazzo vero e non vedo l'ora di allenarlo. Devo metterlo in condizione di fare il meglio possibile. I calciatori intelligenti sanno giocare ovunque".

Palladino su Bonaventura, Castrovilli e Duncan

"Bonaventura, Castrovilli e Duncan? Ho parlato con tutti, da qui al 30 giugno ci sono valutazioni da fare. Poi saprete le decisioni prese insieme alla società sempre per il bene della Fiorentina".

Palladino e le scommesse

"Scommesse in famiglia sulla Fiorentina? Per ora no, forse le faremo con il direttore e con la squadra. In questi anni si sono raggiunte finali importanti in Europa, per me questo è molto stimolante, ti dà grande responsabilità e noi cercheremo di fare il nostro meglio. Non mi piace fare promesse ma daremo tutto per questa società. Qui c'è tutto per costruire qualcosa di importante".

Palladino: "Darò tutto me stesso per la Fiorentina"

"Io darò tutto me stesso per questa società, lavorerò ogni singolo minuto. C'è tanto da fare e darò tutto per portare grandi soddisfazioni ai tifosi. Ho giocato qui tante volte e arrivare al Franchi è qualcosa di incredibile, i tifosi ci devono dare una mano come sempre, è molto importante averli dalla nostra parte".

Palladino sul portiere della Fiorentina

"Puntiamo forte su Terracciano. Poi vediamo cosa succede sul mercato".

Pradè: "Terracciano è un portiere forte"

"Portiere? Terracciano è un portiere forte". Così Pradè.

Palladino, il profilo del centravanti della Fiorentina

"Centravanti della Fiorentina? La bravura di un allenatore è capire chi ha a disposizione e metterlo nella miglior condizione di far bene. In base a quello che farà la società, io cercherò di sfruttare le caratteristiche di quel giocatore".

Palladino su Beltran

"Beltran? Gli ho parlato, è importante avere un feedback. Per me ha caratteristiche importanti: può giocare sotto punta nel 4-2-3-1 ma anche come punta. Mi è piaciuto il confronto con lui, non è il sistema di gioco ma le caratteristiche dei giocatori che sono importanti".

Palladino su Commisso

"Non ho più avuto modo di sentire Commisso ma oggi lo sentirò, lui è sempre presente. Mi ha sorpreso la sua grande passione e ambizione. Non vedo l'ora di conoscerlo, me ne parlano benissimo".

Palladino sull'attaccante

"Centravanti? C'è confronto quotidiano con la società. Sappiamo dove andare a sistemare. Sappiamo che l'attaccante determina a livello di risultati, so che a Firenze ne sono passati di un certo valore e i tifosi si aspettano un attaccante importante. Spero che qualcosa possa arrivare".

Palladino e il modulo della Fiorentina

"Difesa a 3 o a 4? Io non sono integralista da unico sistema di gioco ma mi piace cambiare. In questi due anni di Serie A ho fatto tanti esperimenti e mi piace. Credo nei principi di gioco, non nei sistemi, è questo che fa la differenza. Si può partire con 3-4-3 o 3-4-2-1, l'importante è avere giocatori a disposizione e in base alle caratteristiche della squadra avversaria poi studieremo un sistema di gioco".

Palladino: "Aggettivi? Ambizione"

"Siamo in fase di valutazione e costruzione della rosa, dopo potremo entrare nei dettagli. Aggettivi? Ambizione per fare qualcosa di importante, abbiamo grande voglia di fare bene. La nostra squadra, che è di tutti, deve saper divertire, comandare la partita".

Palladino: "Ho già parlato con i giocatori"

"Ho già parlato con tutti i calciatori, li ho rintracciati in giro per il mondo, già mi odieranno... (ride, nrd). Per me è fondamentale avere un rapporto con loro, viene prima l'uomo per me. Li devo amare ogni giorno per rendere al massimo in campo. Li ho sentiti carichi tutti, non vedono l'ora di ripartire, vengono da una stagione intensa e ora hanno bisogno di riposarsi. Il Viola Park è pazzesco, credo che sia il più bello che abbia mai visto. Voglio citare anche Joe Barone".

Palladino: "Sono arrivato preparatissimo"

"Sono arrivato preparatissimo, la Fiorentina è una grande società, Italiano ha raggiunto obiettivi fantastici e ha fatto un percorso che va portato avanti. Non è la partenza di quest'anno ma quello che è stato costruito. C'è grande unione con la società, stiamo programmando tutto e siamo in perfetta sintonia".

Palladino inizia la conferenza stampa

"Se sono qui è merito anche del Monza e del presidente Berlusconi che ha creduto sempre in me. Galliani per me un maestro calcistico e umano, ringrazio tutto il Monza ma ora sono qui, sono felicissimo e motivato. Mi rendo conto di essere arrivato in una grandissima società con grandi tifosi".

Kean torna di moda per l'attacco della Fiorentina

Per l’attacco della Fiorentina torna di moda Kean. Il classe 2000 è uno dei nomi che Palladino ha segnalato alla società per rinforzare il reparto offensivo: lo stimava già ai tempi del Monza e in particolare a gennaio, quando però il giocatore ha preferito aspettare l’Atletico Madrid (poi sfumato). E adesso è di nuovo d’attualità. Tra l’altro anche la stessa Viola durante la sessione invernale di calciomercato si era informata per Moise, quindi si tratta di un profilo già sondato e che la dirigenza viola potrebbe rinfrescare nell'ottica di garantire all'allenatore una nuova punta.

Fiorentina, annunciate due nuove amichevoli estive

La Fiorentina ha appena annunciato due nuove amichevoli in programma durante il ritiro estivo: la prima con l'Hull City, martedì 30 luglio alle 20.45 presso l'MKM Stadium; la seconda con il Friburgo, sabato 10 agosto alle 15.30 presso l'Europa Park Stadion.

Fiorentina: la redenzione, il rilancio e gli errori sul Franchi

Mercato viola: tutti i nomi per l'attacco

Presentazione Palladino, orario e dove vederla

Raffaele Palladino sarà presentato come nuovo allenatore della Fiorentina al Media Center del Viola Park. Sarà possibile seguire la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle 12 con la nostra diretta o sul sito acffiorentina.com.

