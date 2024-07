Fiorentina, i convocati di Palladino per la tournée in Inghilterra

Sono ventotto i giocatori della Fiorentina convocati da Raffaele Palladino per la tournée in Inghilterra, che prenderà il via da domani. Il club viola ha diramato l'elenco dei calciatori che saranno a disposizione dell'ex allenatore del Monza. Tre le amichevoli in programma prima del ritorno a Firenze: venerdì 26 luglio alle 20:30 contro il Bolton al “Macron Stadium”; sabato 27 luglio alle 16 con il Preston al “Deepdale Stadium”; martedì 30 luglio alle 20:45 contro l’Hull City al MKM Stadium.