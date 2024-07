Fiorentina-Hull City 2-2: gol di Dodo e Kean, Palladino si fa rimontare

SI è conclusa la tournée in Inghilterra della Fiorentina di Raffaele Palladino : 2-2 contro l' Hull City , formazione di Championship, nel terzo e ultimo test Oltremanica prima del rientro in Italia. Gol di Dodo nel primo tempo, raddoppio di Kean nella ripresa, prima della rimonta firmata da Omar e Longman . Rivivi la diretta.

22:38

90' - Finisce qui, Hull City-Fiorentina 2-2

Hull City-Fiorentina 2-2: finisce qui il terzo e ultimo match amichevole della Viola in Inghilterra. Gol di Dodo nel primo tempo, di Kean, Omur e Longaman nella ripresa.

22:34

86' - McLoughlin pericoloso

McLoughlin ci prova da lontano, la palla batte davanti a Terracciano che si distende sulla sua destra e la neutralizza smanacciandola lateralmente.

22:31

83' - Due cambi nell Fiorentina

Fuori Kouame e Barak, dentro Caprini e Bianco. Doppio cambio nella Fiorentina.

22:30

82' - Si ferma Pongracic, dentro Baroncelli

Problemi all'inguine per Pongracic, dentro Baroncelli.

22:28

80' - Gol di Longman, Hull City-Fiorentina 2-2

Male Pongracic che, nel tentativo di anticipare Estupinian, serve Longaman: tiro, Terracciano respinge sul palo, flipper e palla in rete. Pareggia l'Hull City.

22:23

75' - Kean, tiro alto

Kayode, tocco arretrato per Kean: girata di prima intenzione alta sulla traversa.

22:22

74' - Hull City a un passo dal pareggio, si riscatta Terracciano

Gran parata di Terracciano su Longman, il portiere della Viola, tutt'altro che impeccabile in occasione dell'Hull City, si riscatta alla grande.

22:21

73' - Gol di Omur, Hull City-Fiorentina 1-2

Omur con una punizione velenosa coglie in fallo Terracciano. Accorcia le distanze l'Hull City.

22:19

72' - Ammonito Comuzzo

Vistosa trattenuta, ammonito Comuzzo, punizione dal limite per l'Hull City.

22:18

71' - Doppio cambio Fiorentina

Fuori Biraghi, dentro Parisi; fuori Dodo, dentro Comuzzo: doppio cambio per Palladino.

22:17

70' - La Fiorentina si difende con ordine

Avanti di due gol, la Fiorentina si difende con ordine, senza rischiare praticamente nulla.

22:09

62' - Dentro Ikoné

Cambio Fiorentina: dentro Ikoné, fuori Brekalo.

22:05

58' - Pongracic provvidenziale

Provvidenziale salvataggio di Pongracic: allontanato un cross basso pericolosissimo.

20:59

52' - Gol di Kean, Hull City-Fiorentina 0-2

Dodo, cross perfetto per Kean: colpo di testa perfetto e il quinto tentativo è quello buono. Hull City-Fiorentina 0-2.

21:55

48' - Kouame innesca Kean

Particolarmente ispirato Kouame, che innesca ancora una volta Kean: una sterzata di troppo, fermato in calcio d'angolo.

21:53

46' - Si riparte senza cambi

Si riparte senza cambi e sul risultato di Hull City.-Fiorentina 0-1.

21:51

La Fiorentina torna in campo

Torna in campo la Fiorentina, tutto pronto per l'inizio del secondo tempo del test amichevole con l'Hull City.

21:48

Intramezzo musicale in attesa del ritorno in campo delle squadre

Intramezzo musicale con "Dancing in the moonlight" in attesa del ritorno in campo di Hull City e Fiorentina.

21:41

Kean in palla: quattro colpi di testa

Decisamente centrale Kean nella Fiorentina di Palladino. L'ex attaccante della Juve viene cercato alla prima occasione possibile. Nel primo tempo quattro colpi di testa pericolosi.

21:35

45' - Fine primo tempo

Si va al riposo senza recupero. All'intervallo Hull City-Fiorentina 0-1, gol di Dodo al 29'.

21:30

41' - Kean! Di poco a lato

Kean a un passo dal raddoppio con un colpo di testa su cross di Kouame.

21:29

40' - Kean fermato

Kean prova a liberarsi, ma viene triplicato: fermato.

21:24

35' - Ritmi blandi

Sono blandi i ritmi di Hull City-Fiorentina, che vive di sporadiche fiammate.

21:18

29' - Gol di Dodo, Hull City-Fiorentina 0-1

Gol della Fiorentina, tiro al volo di Dodò su assist di Kean. Palo, rete.

21:16

27' - Tiro di Mandragora

Ci prova Mandragora: tiro alto.

21:09

20'- Hull City propositivo

L'Hull City prova ad affacciarsi dalle parti di Terracciano, è propositivo ma non riesce a sfondare.

21:04

15' - Ancora Kean pericoloso

Corner calciato da Biraghi, Kean stacca e di testa impegna Pandur, che para tuffandosi sulla sua sinistra.

20:59

10' - Hull City pericoloso

L'Hull City recupera palla e si presenta in area con Estupinan, che va a contatto con Ranieri. L'arbitro lascia correre.

20:58

9' - Prolungata fase di studio

Costruzione dal basso e prolungata fase di studio tra Hull City e Fiorentina.

20:57

8' - Kean pericoloso

Cross di Biraghi, Pandur esce a vuoto, Kean colpisce di testa senza trovare lo specchio della porta.

20:51

2' - Pallone sgonfio, l'arbitro lo cambia

Dodo fa cenno all'arbitro che il pallone è sgonfio: immediato il cambio.

20:50

1' - Partiti

Hull City-Fiorentina è iniziata con cinque minuti di ritardo.

20:45

Hull City e Fiorentina fanno il loro ingresso in campo

Hull City e Fiorentina fanno il loro ingresso in campo. Tutto pronto per l'inizio dell'amichevole.

20:30

Riscaldamento, sprint finale

Hull City e Fiorentina stanno completando il proprio riscaldamento. Tutto pronto per il calcio d'inizio.

20:20

Fiorentina, torna Kean

Brekalo e Kouame agiranno alle spalle di Kean, che torna titolare nell'undici iniziale scelto da Palladino.

20:15

Hull City, la formazione ufficiale

HULL CITY (3-4-3): Pandur; Giles, Jones, McLoughlin; Simons, Estupinan, Drameh, Seri; Slater, Jacob, Omur. All. Walter.

20:05

Fiorentina, la formazione ufficiale

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Pongracic, Ranieri; Dodò, Barak, Mandragora, Biraghi; Brekalo, Kouame; Kean. All. Palladino.

19:49

Può essere il giorno dell'esordio di Colpani

Può essere il giorno dell'esordio con la nuova maglia per Andrea Colpani, acquistato dal Monza in questa sessione di mercato e aggregatosi al gruppo nella giornata di ieri. Impiego part-time per il fantasista, mentre dovrebbe toccare ancora a Moise Kean guidare il reparto offensivo della viola. Domani, la squadra di Palladino farà ritorno a Firenze, per poi affrontare i francesi del Montpellier al Viola Park domenica 4 agosto.

19:31

Attesa per le formazioni ufficiali

Grande attesa per le scelte ufficiali di Palladino. Sottil e Kean davanti ma nel secondo tempo potrebbe toccare anche ad un altro neo acquisto, Colpani, appena prelevato dal Monza.

19:16

Idea Musso per la porta

La Fiorentina per la porta pensa a Juan Musso. L'idea è quella di provare a intavolare una trattativa con l'Atalanta, che in tutto questo considera il classe 1994 un esubero e che quindi non rifiuterebbe, eventualmente, di sedersi a un tavolo.

19:00

I risultati delle prime amichevoli inglesi

Dopo l’1-1 con il Bolton e la sconfitta per 2-1 contro il Preston North End, Palladino cerca altre risposte da confrontare e altri dubbi da risolvere nel test contro una formazione che gioca in Championship, la nostra Serie B.

18:47

Fiorentina, ufficiale Amatucci alla Salernitana

Lorenzo Amatucci è un nuovo giocatore della Salernitana. Il giovane centrocampista classe 2004 della Fiorentina si trasferisce a Salerno con la formula del prestito fino al giugno 2025. Amatucci torna in Serie B dopo l'esperienza alla Ternana.

18:33

18:25

La probabile formazione di Palladino

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Barak, Parisi; Brekalo, Sottil; Kean. All. R. Palladino.

18:10

Il 4 agosto nuova amichevole contro il Montpellier

Dopo l'amichevole di questa sera, per Biraghi e compagni ritorno a Firenze e nuova amichevole domenica 4 agosto (ore 19) al Viola Park contro il Montpellier.

17:55

Possibile debutto per Colpani

Nella gara di oggi, in attesa delle formazioni ufficiali, probabile debutto di Colpani nel tratto finale di partita.

17:50

Hull-Fiorentina, terzo test inglese

Dopo l'amaro pareggio con il Boston e lo sfortunato ko con il Preston City, caratterizzato da una serie di legni colpiti dalla squadra viola, la Fiorentina di Raffaele Palladino si prepara ad affrontare il terzo ed ultimo test di questa tournée inglese.