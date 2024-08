Colpani si presenta: "Palladino mi ha chiamato per portarmi alla Fiorentina"

In attesa dell'arrivo ufficiale di David De Gea , in casa Fiorentina è tempo di presentare ai giornalisti Andrea Colpani . Arrivato lo scorso 26 luglio, il trequartista ritrova in panchina Palladino , con cui ha fatto la sua miglior stagione al Monza .

Fiorentina, le parole di Colpani

Queste le sue parole: "La trattativa per venire alla Fiorentina è iniziata con la chiamata di Mister Palladino. Io gli ho detto che l'avrei seguito molto volentieri, e che sarei venuto subito senza pensarci. È un orgoglio. Il Mister l'ho ritrovato con la stessa fame e voglia, è partito subito forte, ci vuole tempo. Io mi metto a disposizione, posso fare trequartista o esterno. Giustamente la gente si aspetta tanto da me, ma anche io mi aspetto tanto. Voglio migliorare lo scorso anno per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Per me è l'anno della consacrazione. Penso al presente, a migliorarmi giorno dopo giorno. Ero tra i più gracili, ho lavorato sul fisico, sono cresciuto, giocando sempre di più, e sono arrivato fino a qui. Ma è un altro punto di partenza".

"Possiamo fare un grande campionato"

Colpani continua: "Cercheremo di migliorare quanto fatto l'anno scorso, sia in campionato che in Europa. Sicuramente si può migliorare sempre. Il Viola Park non ha bisogno di commenti, è un ambiente pazzesco, i giocatori stanno benissimo e non manca niente. Grazie a Presidente e società. Ho giocato nelle giovanili delle nazionali con Sottil, Kean e Ranieri e incontrato Biraghi nella nazionale maggiore. Ho conosciuto Bianco in questo ritiro e stiamo bene. Sono convinto che possiamo fare un grande campionato. Possiamo lavorare sicuramente molto bene".