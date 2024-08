Palladino pazzo di Gudmundsson: "Me lo sono sognato tutte le notti"

Gudmundsson alla Fiorentina: le parole di Palladino

Queste le parole dell'allenatore ai microfoni del club sul nuovo acquisto: "Me lo sono sognato tutte le notti, non vedevo l'ora che arrivasse. È uno degli attaccanti più forti del nostro campionato, un calciatore che ho voluto fortemente insieme alla società. Albert ha fatto molto bene l'anno scorso, ci aiuterà tanto, è perfetto per le nostre richieste di calcio. Lui voleva fortemente la Fiorentina, sono sicuro che farà una grande stagione, siamo felici di averlo con noi". E sull'esordio contro il Parma: "Adesso si comincia a fare sul serio, non vedo l'ora di vedere la mia squadra in campo, siamo tutti molto carichi ed emozionati. Ci siamo preparati bene e siamo pronti per questo inizio di stagione".