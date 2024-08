Gudmundsson, frecciata al Genoa: "Blasquez mi ha scioccato, sono fake news"

La trattativa per portare Gudmundsson alla Fiorentina è stata una delle più discusse e complicate del calciomercato di agosto. L'islandese ha finalmente firmato con i viola, per la gioia di Palladino , dopo i delicati discorsi con il suo vecchio club, il Genoa . Nella conferenza stampa di presentazione, il trequartista è stato interpellato sui commenti del CEO rossoblù Blazquez .

Gudmundsson risponde a Blazquez e al Genoa

Queste le parole di Gudmundsson: "Chiaramente i commenti di Blazquez mi hanno lasciato un po' scioccato perché avevo un bel rapporto con lui e lo conoscevo anche a livello personale, quindi non voglio parlare male di lui perché mi ha aiutato molto in questi anni. Chiaramente la gente non deve credere a tutto quello che c'è, non è vero che mi hanno offerto un rinnovo al rialzo a quelle cifre che ha detto lui. Bisogna stare attenti ad eventuali fake news".