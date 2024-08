Palladino: "Conference, siamo carichi. Nico Gonzalez? Non siamo distratti"

Dopo la grande delusione per la sconfitta contro l'Olympiacos nella finale di Atene dello scorso maggio, la Fiorentina ritorna a giocare in Conference League . I viola sfidano gli ungheresi del Puskas Akademia nei playoff e, alla vigilia della sfida, il tecnico Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa.

Palladino: "Sono emozionato"

"Per quel che mi riguarda sono emozionato - le prime parole di Palladino -. Dobbiamo essere concentrati e siamo carichi e motivati. Siamo pronti, ho visto un grande atteggiamento da parte di tutti. Per noi la Conference è importantissima, una competizione dove ci teniamo a fare bene e l'affronteremo nel migliore dei modi. Le finali si possono vincere o perdere. Noi ci teniamo a fare bene. I ragazzi stanno dando tutto e mi affido anche a loro. Devo capire chi è più fresco e chi sta bene, per affrontare la partita nel miglior modo possibile. Difesa? Possiamo giocare sia a tre che a quattro. Questa squadra ha sempre giocato a quattro e lo sa fare ma in ritiro abbiamo lavorato per giocare a tre. Stiamo andando avanti così, non devo stravolgere o cambiare perché il mercato è in fase conclusiva, si farebbe solo confusione".

Palladino: "Mercato? Inconcepibile mentre si gioca"

Palladino ha poi parlato del mercato: "Nico Gonzalez? Per quel che riguarda dico che con lui ho un grande rapporto di dialogo. Ci siamo detti quello che ci dovevamo dire ma questa è una vicenda legata al mercato. È inconcepibile che ci sia il mercato aperto mentre si gioca ma questa è una cosa tra lui e la società. Io penso ai miei giocatori, non siamo distratti da niente e da nessuno. Beltran? L'ho visto meno, è arrivato dopo, ma ci sto lavorando. Può fare sia la prima punta che il trequartista di sinistra. Ha grande intelligenza. De Gea? Aveva bisogno di adattamento dopo un anno dove ha lavorato a parte. Ha portato grande professionalità e sta lavorando tanto. Sinceramente l'ho visto bene, potrebbe partire dall'inizio domani. Amrabat? Ho un grande rapporto di stima e di dialogo con lui, è concentrato sulla Fiorentina ed è a disposizione per domani. Vedremo se partirà dall'inizio, è concentratissimo e fa parte del gruppo della Fiorentina. Aspettiamo la fine del mercato, una volta chiuso e completata la rosa inizieremo a lavorare con la nostra rosa. A quel punto capiremo i principi di gioco, ma non c'è niente di fisso. Metterò sempre in campo la Fiorentina migliore".