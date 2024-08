Nico Gonzalez saluta la Fiorentina: "Non potevo starmene in silenzio"

FIRENZE - Uomini con la valigia. E’ il destino di tanti professionisti, e inevitabilmente anche quello di tanti calciatori. Nico Gonzalez dopo tre stagioni alla Fiorentina si trasferisce dall’altra parte della barricata, in quella Juve che richiama in riva quella rivalità sportiva che va oltre il semplice agone pallonaro. Non a caso, nell’ultima sfida casalinga i tifosi della Viola non hanno lesinato critiche ai dirigenti, ancora una volta attratti dai soldi della Vecchia Signora: una nuova cessione, sempre in direzione Juventus.

Nico Gonzalez, il saluto ai suoi tifosi

L’attaccante argentino dopo tre campionati con la Fiorentina sposa la causa Juve, non prima di aver salutato adeguatamente i suoi vecchi tifosi. "Buongiorno, me ne vado ma non potevo farlo in silenzio - scrive l’attaccante sul proprio profilo social - voglio dirvi che in questa città sono stato felice: in ogni angolo di Firenze la gratitudine delle persone e la loro gentilezza mi hanno fatto sentire uno in più. In qualsiasi professione o lavoro uno cerca di dare il meglio per continuare a crescere e questa è la decisione che prendo, nuove sfide mi attendono ma senza dimenticare la strada fatta. In questa storia di tre anni mi sono 'svuotato' per portare la Fiorentina il più lontano possibile: siamo stati molto vicini a diversi successi. Me ne vado in pace con un mix di sensazioni, la gioia di continuare ad andare avanti nella mia carriera e la tristezza di lasciarmi alle spalle questo club e la sua incredibile città".