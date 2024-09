Gudmundsson, via al processo: cosa è successo oggi, la ricostruzione

Cosa è successo oggi, la ricostruzione

Oggi e domani si svolgerà l'udienza principale del processo dopo il rinvio a giudizio per “cattiva condotta sessuale” in seguito alla denuncia presentata da una donna in relazione a fatti che sarebbero accaduti in un locale della capitale islandese nell’estate 2023. La sessione si svolgerà a porte chiuse per motivi di privacy. Il nuovo esterno della Fiorentina è rimasto in silenzio mentre entrava in aula e non ha rilasciato dichiarazioni. Ha solo negato di aver commesso illeciti. A riportarlo è Mbl.is.