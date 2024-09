Fiorentina, Pradè sul mercato: "Gudmundsson e Kean le priorità, Nico invece..."

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè , ha parlato in conferenza stampa al Viola Park spiegando le decisioni prese in estate su acquisti e cessioni e quali obiettivi può porsi la squadra: "Tutti hanno ambizione. Ci sono squadre che hanno speso un sacco di soldi, top club. La nostra ambizione è stare lassù, cercare di essere felici di un giocatore come De Gea che viene da noi; vincere le partite, essere vincenti, giocare in qualsiasi campo per vincere. Qual è l'obiettivo finale? Arrivare il più in alto possibile. Abbiamo perso tre finali, ce le abbiamo tutti ancora addosso. Ma vincere non te lo garantisce nessuno. Noi vogliamo sempre vincere, andiamo ovunque per fare terreno di conquista".

Pradè sugli acquisti della Fiorentina

La Fiorentina ha attuato in estate una vera rivoluzione nell'organico e a tal riguardo, il ds Pradè ha commentato: "La finale di Conference di Atene è stata la delusione più grande di questi anni. Una sconfitta così ti lascia cicatrici permanenti, per questo abbiamo voluto cambiare radicalmente. La sconfitta ha inciso pesantemente anche nella testa di Nico Gonzalez che si è sentito di voler fare un passo indietro. Con la mia esperienza di dirigente cerco di capire tutte le motivazioni delle persone con cui lavoro. Tutte le scelte di mercato sono state condivise con società e mister. Dopo l'allenatore, Kean è stato il primo giocatore che abbiamo preso, insieme a Valentini che arriverà a gennaio. Siamo stati veloci a prendere subito la nostra priorità. Kean è un calciatore che abbiamo fortemente voluto". Riguardo alle numerose trattative in ballo con la Juve, il direttore viola ha voluto precisare alcuni dettagli sulle tempistiche degli accordi: "McKennie, Kostic, Arthur sono situazioni che si svolgono in maniera normalissima di mercato, ma non abbiamo mai voluto fare una trattativa che includesse Nico Gonzalez o altre situazioni. Kean è stata molto prima di Gonzalez, non c'era ancora assolutamente nulla. Lo abbiamo seguito anche l'anno scorso, lo volevamo anche a gennaio. La priorità era avere qualità in mezzo alle linee e siamo andati su Gudmundsson, l'operazione più difficile per lunghezza della trattativa. Siamo partiti da gennaio per averlo. Il giocatore che volevamo e che, per tempistiche, non siamo riusciti a prendere è Vitor Roque".

Pradè e il bilancio finale del mercato

L'ultima settimana del calciomercato è stato un momento di fuoco in casa viola, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo e Pradè ha chiarito: "Gli ultimi giorni di mercato sono stati intensi perché Amrabat era un punto interrogativo: noi volevamo tenerlo, lui voleva rimanere e potevamo trovare un accordo. Poi ha trovato una squadra che a livello economico lo accontentava di più, e alcune dinamiche ci hanno allontanato. Ma Richardson lo avevamo già preso, e volevamo prenderne altri due in mezzo. Il voto lo lascio al campo, con Goretti abbiamo soddisfatto le richieste di Commisso e Ferrari".

Pradè delinea gli obiettivi viola

A conclusione Daniele Pradè ha detto: "Tutti hanno ambizione. Ci sono squadre che hanno speso un sacco di soldi, top club. La nostra ambizione è stare lassù, cercare di essere felici di un giocatore come De Gea che viene da noi; vincere le partite, essere vincenti, giocare in qualsiasi campo per vincere. Qual è l'obiettivo finale? Arrivare il più in alto possibile. Abbiamo perso tre finali, ce le abbiamo tutti ancora addosso. Ma vincere non te lo garantisce nessuno. Noi vogliamo sempre vincere, andiamo ovunque per fare terreno di conquista".