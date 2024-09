Gudmundsson al debutto con la Fiorentina: problemi fisici e giudiziari alle spalle

Gudmundssn titolare?

Se questo accadrà lo sapremo soltanto alla comunicazione delle formazioni ufficiali: difficile, ma non impossibile. Difficile perché da zero a tutto è modalità che di solito gli allenatori scartano per ovvie e comprensibili ragioni, anzi la rifiutano proprio. Da zero minuti a titolare, per intendersi, come sarebbe per l’attaccante ex Genoa che domani entrerà per la prima volta tra i convocati del tecnico campano alla settima partita in stagione della squadra viola, e tutto è facile immaginare stia già ruotando all’ora fatidica di gioco: quella che disputerebbe Gudmundsson se alla fine Palladino gli consegnasse subito il posto accanto a Kean, per poi uscire dopo una sessantina di minuti non avendo chiaramente un’autonomia di fiato e di forza nelle gambe più lunga; oppure, viceversa, diventerebbe il momento dell’ingresso in campo per la mezz’ora finale, prove generali che visto avversario e delicatezza della gara nemmeno sarebbero tali verso il successivo impegno, a Empoli domenica 29, da affrontare senza il dubbio se e quanto gioca. Restano due giorni per fare altre verifiche, altri test, e infine decidere: e Palladino, di concerto con lo staff medico, se li prenderà tutti.