Fiorentina, Palladino: "Lazio? Siamo pronti. Gudmundsson convocato"

Fiorentina, Palladino: "Gudmundsson è pronto. Su Commissoo..."

L'allenatore ha poi parlato di Gudmundsson - "Albert? È pronto per la convocazione, sta bene. Non vediamo l'ora di vederlo in campo" - e del presidente Rocco Commisso, presente in città: "Ha portato tanta positività e tanto carisma. Domani vogliamo dare una soddisfazione a società e tifosi. Domani affrontiamo una squadra in salute e ben allenata. Stimo Baroni, ma noi siamo pronti", aggiunge Palladino.