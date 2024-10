Fiorentina, Gudmundsson assolto dall'accusa di "cattiva condotta sessuale"

Gudmundsson assolto dalle accuse

Il processo si è svolto a porte chiuse per proteggere la privacy della presunta vittima, la quale adesso potrebbe presentare ricorso entro il prossimo 8 novembre; in tal caso la decisione finale arriverà a giugno 2025. Per Gudmundsson, per ora, si chiude un caso che l'aveva portato anche ad essere escluso dalla Nazionale islandese. "Si tratta di un giudizio dettagliato e ben motivato, e anche di quello giusto", le parole di Vilhjálmsson, l'avvocato difensore di Gudmundsson.

Gudmundsson, le prime parole sui social

Gudmundsson ha pubblicato tramite una storia su Instagram le sue prime parole dopo il processo: "Innocente! Questa è la chiara conclusione della Corte distrettuale di Reykjavík in una sentenza emessa oggi. Pur essendo sempre fiducioso in un esito positivo del caso, la sentenza è stata accompagnata da un certo sollievo. È stato un anno difficile, onestamente, e non facile da affrontare mentalmente, ma ho imparato che la mia famiglia e i miei amici sono tutto per me, e sarò per sempre grato a loro. Infine, vorrei dire che non sosterrò mai alcuna forma di violenza. Come padre di due bambini, tra cui una figlia piccola, e avendo tre sorelle minori, spero sinceramente che questo caso non causi alcun danno ad altre donne che sono vere vittime di violenza. Ora posso andare avanti con la mia vita e concentrarmi su ciò che so fare meglio".