Kouame rinnova con la Fiorentina, è ufficiale: i dettagli e il comunicato

Fiorentina, il comunicato sul rinnovo di Kouame

Questo il comunicato del club: "La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Christian Kouame al Club viola fino al 30 giugno 2027. Kouame ha disputato 133 partite in maglia viola, tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, segnando 10 gol e fornendo 14 assist".

Le parole di Kouame

Queste le sue prime parole dopo la firma: "Sono contento del rinnovo. La Fiorentina è diventata casa mia. Mi hanno preso da infortunato dandomi fiducia. Io poi ho fatto quello che dovevo fare. Avere questa possibilità per me è molto importante. Fa parte di me questa squadra dopo cinque anni qui. Il mio obiettivo è dare tutto in campo, quando esco devo avere la coscienza pulita e senza rimorsi".