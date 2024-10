Flachi, l'omaggio dei tifosi della Fiorentina e della Samp dopo l'infarto

Attimi di paura per Francesco Flachi , ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. L'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria è stato colpito da un infarto mentre allenava la sua squadra in Promozione. Flachi ha fatto sapere poi sui social di stare meglio e i tifosi della Fiorentina hanno deciso di omaggiarlo .

Fiorentina, l'omaggio dei tifosi a Flachi dopo l'infarto

"Forza Francesco": hanno scritto così i supporters viola sullo striscione esposto al Via del Mare di Lecce. Flachi ha pubblicato la foto della dedica sul suo profilo Instagram scrivendo: "Non ci sono parole, ma tanta emozione. Grazie Firenze, grazie ragazzi". L'operazione dell'ex viola è perfettamente riuscita e gli è stato applicato uno stent. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a una nuova operazione per un'ulteriore pulizia coronarica.

Sampdoria, lo striscione per Flachi

Anche dalla sponda blucerchiata di Genova arriva sostegno per Francesco Flachi. "Un cuore matto, matto da legare. Forza Francesco": questo lo striscione affisso in città dalla Curva Sud della Sampdoria. L'ex attaccante ha scritto: "Grazie Figgeu. Emozioni a non finire. Grazie Doriani". Tanti nei commenti i tifosi blucerchiati e non che hanno espresso la loro vicinanza.