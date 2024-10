Fiorentina, una squadra che gira e un leone che domina

I 6 gol di Lecce riportano la memoria dei viola agli anni d’oro della Fiorentina, i ‘50-‘60. Ne fece 6 (a 2, però) a Venezia il 9 ottobre 1966 e con 6 reti di scarto, sempre in trasferta, aveva vinto a Bergamo (7-1) nel febbraio del ‘64, con i famosi 5 gol di Kurt Hamrin, quando il turco Can Bartù chiese a Uccellino la palla per segnare pure lui, Kurt lo guardò e gli disse: “Mi dispiace, ma il gol lo faccio io”. La Fiorentina di Lecce è stata spaventosa quanto, per ragioni opposte, lo è stata la squadra salentina. E’ come se Palladino avesse trovato la quadratura magica: stessa identica formazione rispetto alla vittoria sul Milan, stesso identico modulo con Bove spostato a sinistra, un po’ ala e un po’ centrocampista. Era partita anche male, con l’infortunio muscolare di Gudmundsson dopo appena 5 minuti, ma quando la squadra gira, e ora la Fiorentina gira davvero, chi subentra non peggiora il prodotto, anzi, nel caso di Beltran, vista la prestazione, forse l’ha perfino migliorato. Giocava contro una squadra in piena crisi, fragile dentro, senza carattere, senza la minima idea di come difendersi dall’urto sempre più forte della Fiorentina, una squadra su cui si è inevitabilmente abbattuta la contestazione dei propri tifosi.

Si potrebbe dire che il lavoro di Palladino (per squalifica chiuso nel box e attaccato al cellulare) sia stato semplificato dal niente opposto da Gotti. Il primo gol è arrivato dieci minuti dopo la sostituzione dell’islandese, il raddoppio dopo poco più di mezz’ora, poi il rosso a Gallo e la fantastica punizione del 3-0 hanno chiuso la sfida alla fine del primo tempo. Partita facile, sì, ma anche perché così l’ha resa la Fiorentina, che nei 90 minuti in Salento ha stabilito una lunga e felice serie di “prime volte”. Il primo gol e poi la prima doppietta viola per Colpani e in Serie A per Cataldi, il primo gol in questa stagione di Beltran, il primo gol con la maglia viola di Parisi nei suoi due anni fiorentini. Ora il gioco scorre bene, senza intoppi. Il passaggio dalla difesa a tre alla difesa a quattro ha portato indubbiamente dei vantaggi sotto tanti aspetti, così come l’aumento dei centrocampisti, da due a tre con il doppio (e a volte triplo) ruolo di Bove.

Dal momento del cambio tattico (nell’intervallo di Fiorentina-Lazio 0-1), la squadra di Palladino su cinque partite ne ha vinte quattro e ha pareggiato solo quella di Empoli. Non può essere un caso anche perché dopo Empoli (prestazione grigia) la Fiorentina di campionato ha giocato due belle partite, quella col Milan e quella di ieri. I 6 punti conquistati in due gare l’hanno fatta balzare in zona-coppe e anche questo aumenta le certezze. Le stesse certezze che sta offrendo Kean. E’ stato uno dei pochi a non aver segnato a Lecce, ma a lui vanno solo applausi. Si è fatto male alla caviglia dopo meno di mezz’ora però zoppicando e soffrendo è rimasto in campo fino alla fine del primo tempo per evitare che la squadra sprecasse la seconda “finestra” dei cambi già nei primi 45'. E’ stato un leone. A conferma che la sua anima è l’anima della Fiorentina.