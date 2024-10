Fiorentina, ansia per Gudmundsson: slittano gli esami

Mercoledì gli accertamenti

Gli accertamenti per il problema ai flessori della coscia destra si terranno mercoledì 23 ottobre. C'è invece più ottimismo per quanto riguarda le condizioni di Moise Kean, anche lui uscito in anzitempo dal campo per una distorsione alla caviglia sinistra: dovrebbe saltare solamente la trasferta in Svizzera per la Conference League e tornare a disposizione per il match di domenica prossima con la Roma.