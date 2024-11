Fiorentina, sei uno spettacolo: Kean ancora in gol, il Torino si arrende

Kean segna di nuovo, De Gea chiude ancora la porta

Sale a cinque il numero successi consecutivi della Fiorentina in campionato. La seconda consecutiva in trasferta, dopo quella con il Genoa. Una vittoria al termine di una partita, contro il Torino, aperta soprattutto nei primi minuti, prima dell'evento che ha condizionato la sfida in negativo per la squadra di Vanoli: l'infortunio di Che Adams. Dopo Zapata, un altro stop per un attaccante granata. Così, la Fiorentina ha trovato il gol del vantaggio al quarantunesimo minuto, con Moise Kean. L'attaccante italiano sfrutta un lancio di circa 80 metri di Ranieri e buca Milinkovic-Savic. Nella ripresa il Torino prova l'assalto, soprattutto nei minuti iniziali, colpendo anche un palo con Pedersen. Ma alla fine la squadra di Palladino termina la partita vincendo con il classico "corto muso": De Gea ancora una volta mantiene la propria porta inviolata.