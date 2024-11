Mutu: "Contento di questa Fiorentina. Gudmundsson? Deve migliorare in una cosa"

"Dopo l'inizio esitante, la Fiorentina ha fatto sei vittorie di fila. Penso che i meriti il secondo posto, Palladino ha avuto bisogno di un po' di tempo per conoscere meglio i ragazzi ed ora stanno facendo bene". Così Adrian Mutu a margine della cerimonia della Hall of Fame orgranizzata dal Museo Fiorentina , a Firenze . L'ex attaccante della Viola ha aggiunto: "Ho letto che il presidente Commisso è pronto a rinforzare la squadra a gennaio. La Fiorentina si merita sempre di stare fra le grandi e chissà, magari, un giorno, di regalarci qualcosa di importante".

Mutu su Gudmundsson e Kean

Mutu ha poi aggiunto: "Ho visto Gudmunsson contro il Milan, il talento ce l'ha come le giocate per portare la maglia numero dieci. Deve essere più costante e dare ancora di più perché il dieci a Firenze è un numero che conta, è importante, e lo porta un giocatore che deve fare la differenza". Kean? Lo conoscevo, non è una sorpresa, è un giocatore importante, che gioca anche per la Nazionale. Siamo solo all'inizio, il campionato è lungo, sono passate solo dodici giornate, bisogna continuare così. La Fiorentina sta facendo belle cose, la continuità è la cosa più importante. Occorre portare i risultati a casa a prescindere dal gioco".