Zazzaroni: “Su Bove devo ricredermi. Alla Roma pensavo fosse una pippa”

Zazzaroni: "Kean? Non è una sorpresa"

Queste le sue parole al premio Fair Play organizzato dalla Menarini a Firenze: "Sono felicissimo di quello che sta facendo la squadra. Mi sorprende la posizione, non mi sorprende il fatto che abbiano lavorato bene in estate. Hanno cercato giocatori potenzialmente interessanti che venivano da campionati non brillanti. Penso in primo luogo a Kean, Cataldi, a Bove stesso. L’ho detto anche a lui, pensavo fosse una pippa e invece devo ricredermi. Kean invece non è una sorpresa. Eravamo in tre a tifare per lui, compreso l’ex DS della Juve Paratici. I fiorentini lo aiutano tantissimo, prima aveva ansia di dover dimostrare tutto e subito. Tutti loro qui hanno avuto la possibilità di giocare con continuità e riscattarsi. E come non citare De Gea? È un fuoriclasse. Con Palladino stiamo vedendo anche una Fiorentina divertente. Ha 40 anni e in molti dicono di lui che sia un “predestinato”. Io non so se lo sia, ma sapevo che già a Monza stava facendo bene nelle giovanili".