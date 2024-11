Martinelli rinnova con la Fiorentina fino al 2029, è ufficiale: i dettagli

La Fiorentina ha annunciato il rinnovo del contratto di Tommaso Martinelli fino al 30 giugno 2029 . Il portiere, cresciuto nel settore giovanile viola, ha debuttato in Serie A il 2 giugno scorso nella partita contro l’ Atalanta ed considerato tra i più promettenti in Italia nel suo ruolo.

Classe 2006, dopo una sola annata con la Primavera della Fiorentina, è stato quasi sempre stato convocato dall'ex allenatore Vincenzo Italiano per gli impegni della Prima squadra nella stagione 2023/24, così come attualmente succede con Raffaele Palladino, oltre ad essere nel giro delle Under delle Nazionali già da diversi anni.