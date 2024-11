Beltran convocato da Spalletti se: tutte le ipotesi tra Italia e Argentina

Ipotesi Italia per Beltran

Se continuerà a giocare con continuità (e bene) a Firenze, il Vikingo potrebbe rientrare tra i convocati a marzo prossimo, per le due partitissime contro Uruguay e Brasile. In caso contrario, potrebbe riaprirsi una piccola porticina che porta all'azzurro, a oggi poco più di una suggestione: come tanti suoi connazionali, anche Beltran ha il passaporto italiano (i bisnonni erano piemontesi) e già al tempo degli esordi col River Plate il suo nome era stato inserito nella lunga lista di 'italo-argentini utilizzabili' stilata nell'ultimo semestre di Mancini. Poi era arrivata la chiamata dall'Argentina - anche per far desistere la Federazione Italiana - il cambio della guardia sulla panchina azzurra e la questione era stata archiviata. Adesso però Spalletti è alla ricerca di trequartisti e, nonostante abbia sempre professato la volontà di giocare in Albiceleste, Beltran - ancora a zero minuti con l'Argentina - in caso di un'ulteriore esclusione di Scaloni potrebbe prendere di nuovo in considerazione l'ipotesi azzurra.