Palladino: "Alla Fiorentina c'è magia, con l'Atalanta la svolta". E su Kean...

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset, Raffaele Palladino ha parlato della super partenza della sua Fiorentina: "Nonostante la sconfitta contro l'Atalanta ho capito di avere in mano una squadra forte che stava crescendo. Da lì in poi credo che sia stato un percorso tutto in crescendo e probabilmente Bergamo è stata la chiave di svolta".