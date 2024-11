La Fiorentina batte il Pafos e vola in Conference: Kouame torna al gol

La Fiorentina torna al successo in Conference: la mossa di Martinez Quarta paga

La Fiorentina prosegue il suo momento d'oro. Nonostante un turnover importante da parte di Palladino, anche contro il Pafos è arrivato un successo. Il gol che apre la partita è arrivato da Kouamé, abile a sfruttare una deviazione fortunosa sul cross di Dodò. Il raddoppio arriva nella ripresa, con Goldar che ha messo nella propria porta il cross di Sottil. Il Pafos prova a riapire la partita con il gol di Jairo, quindi, il 3-1 che porta la firma di Martinez Quarta, che sfrutta sul palo lontano il cross di Kayode. Premiata la mossa di Palladino di schierare l'argentino in mezzo al campo. La rete non chiude la partita, con il 3-2 di Jair che sfrutta un pasticcio di Terracciano con la palla tra i piedi. Negli ultimi minuti stoico Mandragora, che ha giocato il recupero in evidente difficoltà fisica, rimanendo in campo per non lasciare la sua squadra in inferiorità numerica

Conference League, tutti i risultati della quarta giornata

La quarta giornata di Conference League si è aperta ieri, mercoledì 27 novembre, con il pareggio per 1-1 tra l'Istanbul Basaksehir e Petrocub. Stesso risultato, nella giornata di oggi, tra Astana e Guimaraes, con quest'ultimi che mantengono un punto di vantaggio sulla Fiorentina. 3-3 tra il Celje e il Jagiellonia. Vittoria per 2-0 del Cercle Brugge sugli Hearts, mentre il Djurgarden vince per 3-0 sul campo dei The New Saints. 0-0 tra Noah e Vikingur.

Il Chelsea vince per 2-0 sul campo dell'Heidenheim grazie ai gol di Nkunku e Mudryk, prima dell'espulsione di Casadei arrivata al 96esimo minuto. Importante successo del Panathinaikos contro l'HJK (1-0), come quello del Copenhagen contro la Dinamo Minsk in trasferta (1-2). 2-2 tra San Gallo e Backa Topola. 3-0 in trasferta del Legia Varsavia sull'Omonia, mentre il Lugano batte per 2-0 il Gent. 1-1 tra Rapid Vienna e Shamrock Rovers. L'Olimpia Lubiana batte il Larne 1-0, mentre sconfitta a sorpresa per il Betis Siviglia contro il Mlada Boleslav (2-1).