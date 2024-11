Fiorentina, Palladino sulla scia di Trapattoni

Per il record

Da venticinque anni non si respira quest'aria di vertice al Franchi. Da Trapattoni a Palladino, in mezzo un quarto di secolo, un fallimento e due cambi di proprietà. La Fiorentina odierna non ha certo mire da tricolore come quella di Bati e Rui Costa ma, a inizio dicembre, si trova a pari punti con l'Inter, a -1 dal Napoli. Comunque vada, domani, dalle 18, a Campo di Marte si scriverà un pezzo di storia del club gigliato: che scende in campo anche per inseguire un record, quello delle otto vittorie consecutive in A registrato dalla Fiorentina di Luis Carniglia tra il febbraio e l'aprile del 1960. Questa Viola non perde in campionato dal 15 settembre, dal 3-2 di Bergamo. E vince da sette partite: dal 2-1 in casa col Milan al 2-0 di Como di settimana scorsa.