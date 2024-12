Toldo colpito dal malore di Bove: "Mi sono venute le lacrime"

Quanto accaduto nel corso di Fiorentina-Inter a Edoardo Bove ha scosso tutti. Anche Francesco Toldo. Doppio ex delle due squadre, l'ex portiere ha raccontato a Rai Radio 1 come ha vissuto quei momenti: "Siamo tutti vicini a Bove e alla famiglia, speriamo che il peggio sia passato. Stanotte ho pensato molto alle immagini che tutti quanti abbiamo visto ieri sera. Ti passano davanti momenti di impotenza, perché la parte sanitaria e medica non fa parte di te. Non nascondo che le lacrime siano venute anche a me. Ho tre figli, di cui un 23enne e uno di 19: se dovesse capitare una cosa del genere a mio figlio sarei veramente impaurito".