Bove, la Fiorentina torna ad allenarsi per la Coppa Italia

La Fiorentina torna in campo dopo il malore di Bove

La squadra di Palladino è dunque tornata in campo con una spinta in più, e lo dimostra il post sui social di Dodo. Queste le parole scritte nella storia pubblicata sul suo profilo Instagram: "Bravo fratello mio, tornerai più forte di prima. Correremo per te ogni minuto, cercheremo per te la vittoria in ogni partita, aspettandoti in campo per trasmetterci la tua gioia e il tuo bel calcio". Belle parole a corredo di una foto di Bove e il suo tag con un cuore. Domani mattina, come da programma, ci sarà la rifinitura per la sfida contro l'Empoli.