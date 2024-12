Bove resta in terapia intensiva: nuove indagini sul malore

Edoardo Bove resterà in terapia intensiva . Nonostante i buoni segnali del centrocampista della Fiorentina, lucido e che ieri ha potuto anche videochiamare i suoi compagni di squadra , si è preferito proseguire con ulteriori esami e controlli al fine di approfondire al massimo la ricerca della causa che ha portato al malore in campo durante Fiorentina-Inter.

Bove resta in terapia intensiva: la decisione

Tra le possibili cause di quanto accaduto ci sono anche i livelli di potassio molto bassi riscontrati dagli esami. I cardiologi dell'ospedale Careggi di Firenze continuano ad indagare, preferendo la massima prudenza in questa situazione. Tra i vari esami, i medici stanno cercando di capire se alcuni fenomeni precedenti abbiano lasciato qualche traccia. Per tutti questi motivi Bove restarà in terapia intensiva, senza cambiare reparto e senza alcun bollettino medico per il momento.