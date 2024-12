Bove, come sta oggi: le ultime novità e l'omaggio del Franchi

La Fiorentina è tornata in campo dopo la partita di domenica contro l'Inter, sospesa a causa del malore che ha colpito Edoardo Bove, per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Empoli. Il pensiero per calciatori e tifosi ovviamente è andato subito all'ex centrocampista della Roma, ancora ricoverato per degli accertamenti.