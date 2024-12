Cataldi e l'emozione in diretta tv per Bove: "Sta bene, ma preferisco..."

È stato il primo giocatore della Fiorentina a parlare pubblicamente, davvero, di quello che è successo a Edoardo Bove . E visto che Danilo Cataldi non è solo suo compagno, ma anche un amico caro, si è emozionato. Anche se, dopo la sconfitta viola ai rigori contro l'Empoli in Coppa Italia , si è limitato a un paio di frasi su Edo e le sue condizioni: "Ho troppo rispetto - ha ammesso - per lui e la sua famiglia". Cosa voleva dire l'ex Lazio? Bove, i genitori e la fidanzata sono persone estremamente discrete e riservate e pur consapevoli di quanto sia inevitabile l'attenzione gradirebbero un po' di pudore e un po' di privacy.

Cataldi emozionato per Bove, cosa ha detto

Ecco, quindi, le parole misurate di Cataldi: "Penso che non sia stato facile, nonostante tutto, giocare questa partita. È normale. Nel primo tempo ce ne siamo accorti, abbiamo avuto un po’ il freno a mano tirato all’inizio. Sappiamo che Edo sta bene. Non diciamo niente di più perché a lui non piace che se ne parli troppo. Ci mancherà, ma sono convinto che tornerà a giocare con la maglia della Fiorentina. È un giocatore che giocava fuori ruolo, ma riusciva a farlo nella miglior maniera possibile. Ci mancherà come valori nello spogliatoio, però abbiamo dei giocatori molto forti".