Bove diretta ultime notizie: come sta dopo il malore, aggiornamenti di oggi LIVE

Perché un atleta che ha avuto un arresto cardiaco può giocare all’estero ma non in Italia?

Il caso Eriksen è soltanto il più famoso: "La nostra legge dà una responsabilità enorme al medico. Parliamo in termini brutali: se il paziente torna in campo e muore, viene incolpato il cardiologo. Negli Usa, in Inghilterra, in Germania e in altri Paesi europei ti dicono 'Hai questa patologia. Se vuoi giocare fai pure, ma a tuo rischio e pericolo'".

La speranza di Dodo

Chi un quadro ce l’ha già chiaro, con il suo inarrivabile ottimismo, è Dodo: "Il ragazzo sta bene, la settimana che entra verrà al Viola Park a salutare tutti", ha detto ieri intervenendo a Passione Fiorentina e riferendosi a Edoardo in una speranza che è ovviamente condivisa da tutti.

Quando potrebbero esserci novità su Bove

All'ospedale di Careggi si continuano esami e accertamenti. Probabile che tra questo fine settimana e l’inizio della prossima ci possano essere novità a conclusione di tutti gli esami, e allora tutto il quadro non solo clinico sarà più chiaro.

Bove, le cause del malore e il recupero

Gli specialisti stanno andando in profondità per capire, per individuare le cause del malore di Bove incrociando i risultati di oggi con quelli di ieri, e da lì poi tracciare la strada del recupero. Qualunque essa sia. Tutto raccontato e spiegato ovviamente al 22enne centrocampista romano, che vuole conoscere e sapere, e ai suoi familiari, sempre nell’ottica di trovare una via d’uscita da quando lunedì si è avuta la certezza di aver salvaguardato la sua vita.

Bove, oggi altri esami

Un altro giorno di esami e accertamenti generali, per dire che non riguardano soltanto il cuore, di consulti tra i medici e con i medici. Un altro giorno all’Ospedale di Careggi all’interno dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica per Edoardo Bove, sempre circondato dalle attenzioni e dall’affetto dei genitori e della fidanzata, ma anche dei compagni di squadra e di tutta la Fiorentina, che fanno il possibile e l’impossibile per trasmettergli vicinanza e serenità.

Caso Bove, il parere dell'esperto

A proposito di defibrillatori sottocutanei veri o presunti, di protocolli internazionali e di idoneità sportive che vedono proprio nel cuore il "cuore" della visita stessa, è il prof. Roberto Di Bartolomeo, tra i più apprezzati specialisti italiani in chirurgia cardiaca, ad accompagnarci nei meandri di una branca della medicina che il calcio, dopo il caso Bove, ha scoperto essere di strettissima attualità:

Fiorentina-Cagliari, da dove la vedrà Bove

Edoardo Bove vedrà il match tra Fiorentina e Cagliari, Palladino cerca una vittoria da dedicargli:

Come sta Edoardo Bove?

Le condizioni del calciatore della Fiorentina, ricoverato da domenica scorsa all'ospedale Cariggi dopo il malore accusato nel corso della sfida con l'Inter:

