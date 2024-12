Fiorentina, dedica per Bove: da dove seguirà la partita Edo

Fiorentina-Inter, quando sarà, ripartirà da quel maledetto minuto 16, ma intanto il campionato viola ricomincia da calendario domani contro il Cagliari e, seppur dai nerazzurri ai rossoblù ci sia dentro tutto quello che c’è stato (compresi gli ottavi di Coppa Italia che hanno tolto il primo traguardo stagionale dalla lista), quello che era l’obiettivo di allora è l’obiettivo di adesso per la Fiorentina: ovvero, aggiungere un’altra vittoria alle sette consecutive già conquistate dal Milan al Como passando per Lecce, Roma, Genoa, Torino e Verona , così da fare otto. Otto per eguagliare il record assoluto di successi di fila in campionato che risale alla stagione 1959-60 e che rimarrebbe nella storia di questo club, a quel punto, anche a firma della squadra di Palladino. Otto per una dedica speciale a Edoardo.

Reset e nuova partenza

Per riuscirci, De Gea e compagni hanno provato ad azzerare tutto in questi giorni al Viola Park. Hanno provato ad azzerare il dolore per quanto successo in campo a Bove, dolore poi trasformato in enorme sollievo quando la vita del giovane centrocampista romano non è stata più in pericolo ed è bene ricordarlo sempre. Hanno provato a resettare mentalmente un episodio che non poteva non lasciare traccia nei pensieri di ognuno per riannodare i fili del discorso interrotto a quel minuto 16, al gol annullato a Lautaro Martinez dopo che più che promettente era stato l’inizio viola contro l’Inter. Cosa che evidentemente è stata impossibile nei tre giorni dall’Inter all’Empoli, cosa che per mille ragioni diventa indispensabile dall’Empoli in avanti per tornare ad avvolgere la stagione di nuovo con un senso di normalità.