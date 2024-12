Venditti, dedica da brividi per Bove: "A un ragazzo di Roma..."

L'incoraggiamento di Venditti dal palco del Nelson Mandela Forum

Il celebre canautore, grande tifoso della Roma, ha rivolto un pensiero all'ex centrocampista dei giallorossi che lo scorso primo dicembre, al 17' di Fiorentina-Inter, è stato colto da un malore che ha tenuto l'Italia intera in grande apprensione. Almeno fino a quando dall'ospedale Careggi non sono arrivate notizie confortanti circa i suoi segnali di ripresa. Alle spalle di Venditti è stata proiettata una foto di Bove in azione con la maglia della Fiorentina. Dal palco, tra gli applausi del pubblico, è arrivato un messaggio di incoraggiamento e gli auguri di una pronta guarigione.