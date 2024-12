Cataldi dedica il gol a Bove: il 4, il cuore e la frase urlata alla telecamera

La dedica di Cataldi a Bove

Prima il quattro, numero di maglia di Bove, mimato con le mani, poi il cuore, infine la frase urlata alla telecamera: "Te l'avevo detto, te l'avevo detto". Probabilmente in questi giorni Cataldi aveva promesso a Bove, ancora in ospedale dopo il malore in Fiorentina-Inter, un gol che è arrivato puntuale, e non è stato per niente banale: gran destro e tiro imprendibile per l'1-0 dei viola. Il volto di Cataldi, che era stato il primo a soccorrere Bove quando è crollato in campo, s'è riempito di gioia, gli occhi si sono caricati in un attimo di emozione pura e il pensiero è andato immediatamente al compagno in ospedale. Un gol davvero speciale.