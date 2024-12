Bove, le prime parole dopo il malore: la chat con Cataldi tra previsioni e gag

FIRENZE - "Uomo di poca fede". Così sui social Danilo Cataldi scherza con Edoardo Bove, al quale ha dedicato il gol che ha consentito alla Fiorentina di piegare il Cagliari al Franchi. L'ex Lazio poi, dopo il match, ha pubblicato sui social l'immagine della chat con il compagno di squadra ex Roma, fermo dopo il malore accusato nella partita contro l' Inter ( agganciata dai viola in classifica ). "Ti voglio bene Dani. Tranquillizza tutti, sai che sto bene" ha risposto Bove, dando così una buona notizia a tutti i tifosi viola e agli appassionati di calcio di tutta Italia.

Bove, la chat con Cataldi tra previsioni e gag

"Te l'avevo detto, te l'avevo detto" ha gridato Cataldi rivolto alla telecamera subito dopo la rete segnata al Cagliari, rivolgendosi a Bove al quale aveva 'profetizzato' il suo gol. E proprio a testimonianza di questa 'profezia' Cataldi ha postato in una storia Instagram la conversazione avuta via chat con il compagno di squadra: "Ah, quanto me manchi qua vicino allo stadio. Ti voglio bene" scriveva prima del match con i sardi l'ex laziale all'ex romanista, facendogli una promessa: "Oggi te la scaravello all'incrocio". "Impossibile" è stata la risposta scherzosa di Bove, che attraverso Cataldi ha voluto poi rassicurare tutti i tifosi: "Ti voglio bene Dani. Tranquillizza tutti, sai che sto bene".

