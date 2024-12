Fiorentina, Palladino nella storia per restarci

«Te l’avevo detto» e Cataldi, davanti alla telecamera, ha mostrato quattro dita, come quattro è il numero della maglia di Edoardo Bove. Hanno giocato anche per lui e hanno vinto eguagliando un record storico che fino a ieri apparteneva alla squadra dei loro avi, quella del ‘59-60, otto vittorie di fila in campionato. Quella era la Fiorentina di Hamrin e Montuori, questa è di Beltran e Dodo, ma soprattutto è di Raffaele Palladino che dopo pochi mesi entra nella storia viola per restarci per sempre, come allora capitò a Luis Carniglia.

È stata una domenica piena di feste e primati per la Fiorentina che non aveva mai raggiunto quota 31 in 14 partite da quando si assegnano 3 punti a vittoria. È terza in classifica, con gli stessi punti dell’Inter e tutt’e due devono recuperare i 73 minuti del loro scontro diretto. Ieri la Fiorentina non ha vinto passeggiando, soprattutto nel secondo tempo il Cagliari, con i cambi di Nicola, ha aumentato la pressione anche se di vere occasioni da gol non ne ha create. È stata più bella nei primi 45’ quando Palladino, ormai padrone della situazione, si è presentato con dei cambi a sorpresa. Uno su tutti: Kouame al posto di Kean. Forse il capocannoniere viola non era piaciuto al tecnico per certi atteggiamenti mercoledì scorso in Coppa Italia contro l’Empoli, in ogni caso lo ha fatto riposare per quasi un’ora prima di metterlo in campo. Anche Ikoné inaspettatamente era titolare al posto di Colpani. Palladino ha toccato la squadra e la squadra ha risposto, come ormai accade da due mesi a questa parte. Tiene tutti sulla corda, nessuno (quasi nessuno) si sente escluso, dà minuti a chi gioca meno, fa riposare chi gioca di più e vince.

Era più di mezzo secolo che la Fiorentina non attraversava un periodo così lungo di successi in campionato. La squadra è solida, compatta, capisce subito i momenti diversi della partita. Attacca verticalizzando (con Adli) o palleggiando (con Cataldi e Beltran), sfonda sulle fasce o al centro, si difende tutta insieme, a cominciare dalle due ali. Ieri, puntando su una formazione molto offensiva, con quattro attaccanti, Sottil e Ikoné hanno lavorato sodo anche in copertura. Palladino ha dato delle certezze alla Fiorentina, come ad esempio la coppia di difensori centrali. Fino all’anno scorso, con Italiano, anche là dietro era una rotazione continua, adesso la coppia Comuzzo-Ranieri è titolare e giustamente non si tocca. A proposito di Italiano, domenica la Fiorentina andrà a Bologna, Vincenzo ritroverà la squadra che ha portato a tre finali in tre anni, Palladino dovrà misurarsi col suo predecessore e con una squadra che contro la Juve ha dimostrato di stare bene, molto bene. Prima il Bologna andrà a Lisbona per la Champions contro il Benfica e il giorno dopo, giovedì, la Fiorentina incontrerà il Lask per la Conference. Per spingersi ancora più in là nella storia, per fissare il record in solitaria in questo primo secolo di vita della squadra col giglio, Palladino deve battere Italiano. Sarebbero nove vittorie di fila, ma l’ex mica ci sta.