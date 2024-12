Dimissioni Bove, arriva una novità importante: cosa accadrà con il defibrillatore

Bove, domani verrà impiantato il defibrillatore: ma è removibile

Novità importante per quanto riguarda le condizioni e il recupero di Edoardo Bove, ricoverato da otto giorni all'ospedale Careggi di Firenze. Nella giornata di domani, presso l'Unità di terapia intensiva cardiologica dell'ospedale Careggi, verrà impiantato il defibrillatore sottocutaneo, come da protocollo. Tale strumento, necessario ai fini delle dimissioni dalla struttura ospedaliera, è removibile. Una volta dimesso, l'ex calciatore della Roma dovrà attendere tutti i risultati degli esami e delle analisi sostenuti in questi giorni, per poi decidere autonomamente, in accordo con i medici, se tenere o rimuovere il defibrillatore. Qualora decidesse di non rimuoverlo, non potrebbe giocare in Italia, ma soltanto in alcuni campionati esteri, tra cui la Premier League (come nel caso di Eriksen).