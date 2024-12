Bove, gli aggiornamenti di oggi: finalmente la notizia che tutti stavano aspettando

Dopo il grande spavento iniziale, ora le condizioni di Edoardo Bove sono sempre più stabili . Infatti il centrocampista della Fiorentina dovrebbe lasciare l'ospedale Careggi di Firenze (dove è ricoverato dall'1 dicembre per il malore accorso in campo contro l'Inter) oggi pomeriggio o al massimo domani .

Bove e la visita ai compagni

Una volta uscito dalla struttura, nei piani di Bove è in programma una visita al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina, per rivedere tutti i suoi compagni e rassicurarli sul suo stato di salute. Negli scorsi giorni al centrocampista viola è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo che potrà essere rimosso in futuro. Attualmente i regolamenti in Italia non permettono di giocare con un defibrillatore sottocutaneo, al contrario di altre nazioni come Inghilterra, Spagna, Germania e Olanda.