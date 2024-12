Bove riabbraccia la Fiorentina: la visita al Viola Park e il gesto del club

Bove, il gesto della Fiorentina

In un momento di massima incertezza per il suo futuro, la Fiorentina ha deciso di stare vicina a Bove: lo ha fatto con le costanti visite e videochiamate di Palladino e dei compagni nelle ultime settimane. E lo farà anche dal punto di vista contrattuale: sebbene il calciatore sia arrivato in estate dalla Roma con la formula del prestito oneroso e la società gigliata possa ridiscutere e interrompere l'accordo a gennaio, Pradé e i suoi hanno deciso di non intervenire. Bove rimarrà formalmente un calciatore viola fino a giugno, quando - si spera - il suo futuro sarà più chiaro. Nel frattempo, visite permettendo, tornerà a frequentare il Viola Park, stando fuori dal campo ma insieme al gruppo di Palladino. Lo farà già oggi, quando è atteso nel centro sportivo di Bagno a Ripoli per riabbracciare tutti. Una visita speciale che darà ancor di più la carica alla squadra in vista della delicata trasferta di Bologna.