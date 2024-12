Bove, la sorpresa che fa felice la Fiorentina: va al Viola Park e pranza con la squadra

Questa mattina Edoardo Bove è tornato al Viola Park per fare una visita ai compagni di squadra della Fiorentina prima della trasferta di Bologna. A circa due settimane dal malore accusato al 17' di Fiorentina-Inter, dopo esser stato dimesso dall'ospedale Careggi, nel pomeriggio di ieri, Il centrocampista della Viola è arrivato al centro sportivo attorno alle 11:50: in anticipo rispetto agli altri calciatori con i quali ha poi pranzato dopo essere stato accolto con un applauso. Ad accompagnarlo in auto Pietro Comuzzo.