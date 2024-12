Bove, cosa farà alla Fiorentina fino a giugno

FIRENZE - Tra i tanti snodi emozionali della stagione della Fiorentina, uno è arrivato ieri, attorno a mezzogiorno. Epicentro il Viola Park, che ha riaccolto Edoardo Bove a due settimane dalla maledetta serata contro l'Inter. Aveva lasciato il centro sportivo di Bagno a Ripoli domenica primo dicembre, prima di recarsi allo stadio per una partita che è durata soltanto 17 minuti. Ieri ci è ritornato: in assetto da allenamento , tuta gialla, pantaloncini corti e scarpe da ginnastica, un gesto per far capire che lui è ancora parte integrante del gruppo di Palladino. E soprattutto in salute, sorridente e pronto a scherzare coi compagni per una carica di energie positive che servirà a tutti in vista dei prossimi impegni.

La giornata di Bove al Viola Park

Bove ha fatto il suo ingresso al Viola Park alle 12, come detto. Scortato dall'amico fraterno Danilo Cataldi, che lo ha introdotto al resto dei presenti - oltre a tutta la rosa, anche il Ds Daniele Pradé, il Dt Roberto Goretti e il Dg Alessandro Ferrari: è stato salutato da applausi scroscianti e abbracci, come se avesse segnato un gol. Nessun discorso o manifestazione particolare - il calciatore ha sempre chiesto in questo periodo di limitare qualsiasi omaggio nei suoi confronti e così è stato - solo tanta voglia di ritrovarsi e ritrovare, per quanto possibile, la normalità di uno spogliatoio. Poi ha partecipato a tutta la vigilia di casa Fiorentina: dalla seduta tattica all'allenamento, osservato a fianco di Palladino con cui si è confrontato spesso durante tutto il pomeriggio. Non ha seguito la squadra, partita in serata per Bologna, ma ha dato appuntamento a tutti nei prossimi giorni, chiedendo ai compagni di portargli tre punti dal Dall'Ara.

Bove valore aggiunto della Fiorentina

Rimane tanta incertezza sul futuro, ma un altro piccolo passo è stato fatto. Dopo due settimane di ansia, terapie intensive ed esami, dopo l'operazione al cuore e l'inserimento del defibrillatore sottocutaneo rimovibile avvenuta martedì scorso, ieri Bove ha messo un punto a quanto successo. E lo ha fatto tornando a respirare l'aria del gruppo viola: ha preso parte attivamente alla sessione video in preparazione della sfida di oggi, ha giocato poi a biliardo con Colpani e altri membri della rosa e riassaporato quell'ambiente che gli mancava tanto. Il suo sogno rimane quello di tornare a essere un calciatore professionista, ma è ancora troppo presto per capire se e dove potrà farlo. Nel frattempo, fino almeno a giugno sarà un tesserato della Fiorentina: e come tale, darà una mano come può, facendo da tramite tra lo staff di Palladino e i calciatori.

La videochiamata di Commisso

Alla giornata speciale vissuta a Bagno a Ripoli ha voluto partecipare in qualche modo anche Rocco Commisso. Il presidente, ancora negli Stati Uniti ma pronto a tornare in Italia a inizio 2025, ha manifestato tutta la gioia nel rivedere il centrocampista romano al Viola Park e in tenuta da gioco. In una videochiamata intrisa di emozione, in cui era presente anche la moglie Catherine, gli ha parlato esprimendo tutta la sua felicità nel constatare soprattutto salute e umore del ragazzo. Da parte sua, Bove ha ringraziato Commisso e la società per la vicinanza e l'affetto mostrato negli ultimi giorni e ha ribadito anche al numero uno gigliato come il Viola Park rimanga ancora una seconda casa per lui. Non solo parole di circostanza, ma anche un manifesto su quale sia la volontà del ventiduenne, la medesima di tutto un ambiente che, nonostante non si sia mai disunito nell'ultimo periodo, forse solo ieri, riabbracciando fisicamente 'Edo', ha scritto la parola fine a un trauma collettivo che ancora aleggiava nello spogliatoio.