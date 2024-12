Fiorentina, Palladino: "Sottil e Cataldi hanno l'influenza". E su Bove...

Martinelli: "Sono rimasto a Firenze per Palladino e De Gea"

In conferenza stampa ha parlato anche Tommaso Martinelli: "Con De Gea ho un bellissimo rapporto, parliamo spesso, mi dice di allenarmi forte, di essere sempre concentrato, di aver sempre la testa, di stare tranquillo perchè l’occasione arriverà. Giocare in Conference è stata una grandissima emozione, avevo già esordito lo scorso anno ma non l’ho fatto in casa, giocare al Franchi è stata una bellissima emozione. La scelta di rimanere arriva sia dal mister e sia dall’arrivo di De Gea, allenarsi con uno cosi è un sogno, io lo guardavo in televisione, allenarmi con lui per me è prezioso per prendere il più possibile, rubare tante cose da lui e portarle in campo. Penso che già adesso stiamo facendo qualcosa di grande, sono molto felice, siamo una squadra giovane, in tanti facevamo la Primavera e adesso siamo in prima squadra anche grazie al Viola Park che ci dà grandi possibilità che prima non avevamo".