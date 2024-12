La Fiorentina è agli ottavi di Conference League. Nel match della sesta giornata tra il Vitoria Guimaraes e la squadra di Palladino, in casa dei portoghesi, il gol di Mandragora all'87' risponde a quello Gustavo Silva per il definitivo 1-1. I viola terminano la fase campionato della competizione Uefa al terzo posto con 13 punti come Rapid Vienna e Djugardens, ma con migliore differenza reti. Ecco gli highlights di Vitoria Guimaraes-Fiorentina.